В Бишкеке задержали главу ОсОО «Евробитум ТК» по подозрению в мошенничестве

В Бишкеке задержали главу ОсОО «Евробитум ТК» Канатбека Бекбалаева, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

По данным ведомства, в милицию обратился генеральный директор ОсОО «Бекасов-Нур» Карыбек Рысманов. Он указал в заявлении, что сотрудники и руководство «Евробитум ТК» причинили его компании ущерб в 24 миллиона сомов.

По словам Карыбека Рысманова, Канатбек Бекбалаев обманул его, предложив купить у него битум, зная при этом, что необходимого количества материала на складе у него нет. Более того, рассказал потерпевший, ему продали битум не по той цене, которая указана в договоре.

Следствие продолжается. Подозреваемый помещен в СИЗО-1 Бишкека.