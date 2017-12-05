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Происшествия

По факту убийства 17-летнего студента в городе Ош задержали шесть человек

По факту убийства 17-летнего студента в городе Ош милиционеры задержали шесть человек. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

По данным ведомства, всех подозреваемых водворили в ИВС. Четверо из них - учащиеся Ошского технического университета, а двое — безработные. Убитый учился на первом курсе медицинского факультета Ошского государственного университета.

В милиции рассказали, что труп обнаружили 3 декабря недалеко от АЗС. Как рассказали в ГУВД Оша, задержанные вину не признают. Все они рассказали следователю одну и ту же версию. В воскресенье стояли на улице, выпивали коньяк. Между ними и погибшим произошла ссора, переросшая в драку. Но, утверждают подозреваемые, они его не убивали. Только сильно побили.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. Ведется следствие.
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