Кыргызстанец, убивший полуторагодовалую падчерицу, направлен в психбольницу

Кыргызстанец, замучивший до смерти падчерицу, которой было 1 год и 7 месяцев, отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе Джалал-Абадского областного суда.

Напомним, житель Сузакского района А.Т. 5 марта 2013 года мучил свою падчерицу, посадив ее на горячую печку, через несколько дней избил ее антенной от телевизора до смерти, после чего тайно похоронил на местном кладбище.

По данным суда, судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная комиссией Республиканской психиатрической больницы, в своем акте от 25 августа 2017 года заключила, что подсудимый А.Т. во время преступления был в здравом уме и контролировал свои действия.

Однако в настоящее время у него имеется психическое отклонение, и он нуждается в принудительном лечении в психиатрической больнице, мужчина должен находиться под усиленным наблюдением.

Как сообщается, решением Сузакского районного суда от 17 октября 2017 года подсудимый А.Т. обвиняется по таким статьям УК КР, как «Убийство», «Насилие». Уголовное дело приостановлено до полного выздоровления подсудимого.

А.Т. направлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу в городе Кызыл-Жаре Джалал-Абадской области.