В Жайылском районе шестеро задержаны по подозрению в убийстве родственника

В Жайылском районе Чуйской области сотрудники милиции раскрыли убийство: мужчину убили родственники его жены. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.



По ее данным, 24 ноября в Жайылский РОВД обратилась гражданка с заявлением об исчезновении ее мужа Ж.У., 1967 года рождения, который 21 ноября вышел из дома и не вернулся. Сообщалось, что мужчину похитили неизвестные.

По факту начали оперативно-разыскные мероприятия. Следственный отдел ОВД Жайылского района возбудил уголовное дело по статье 123 (похищение человека) УК КР.

На допросе близкие родственники указывали на местного жителя как на подозреваемого в похищении человека. Но было установлено, что мужчину убили.

Как сообщается, родственники постарались направить следствие по ложным следам, однако сыщики заметили несовпадения в показаниях.

В ходе следствия родственники показали место в поле на окраине села, где закопали тело главы семейства. Оно обнаружено, выявлены следы насильственной смерти. Назначены судебно-медицинская и ряд других экспертиз.

По подозрению в совершении преступления задержаны шесть человек, в том числе супруга мужчины А.З., 1975 года рождения.

По предварительным данным, преступление совершено на почве бытовой ссоры и неприязненных отношений. Супруги прожили вместе около 10 лет, имеют общих детей. По словам сельчан, мужчина часто злоупотреблял алкоголем и устраивал дома скандалы.

В настоящее время проводится расследование.