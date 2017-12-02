В селе Кой-Таш милиционер выстрелил себе в голову из автомата

Милиционер застрелился из автомата на складе МВД КР в селе Кой-Таш. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, ЧП произошло 1 декабря примерно в 19.00. На складе обнаружено тело постового дежурного милиционера полка специального назначения МВД, младшего сержанта милиции Эрлана Солпуева, 1991 года рождения, уроженца Чуйской области.

Эрлан Солпуев служил в органах с 2010 года. Эксперты оперативно-следственной группы Аламудунского РОВД и УВД Чуйской области констатировали, что смерть милиционера наступила от выстрела закрепленного за ним автомата марки АКМС.

Милиционер выстрелил себе в голову из автомата во время дежурства по охране склада.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, идет сбор информации по делу. Назначены судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-трасологическая экспертизы.

Сотрудники Службы внутренних расследований МВД изучают факт обращения с закрепленным оружием, в результате чего погиб сотрудник ПСН МВД. Будет дана оценка действиям его руководителей, допустивших упущения в организации служебной подготовки своих сотрудников. К ним также будут применены самые строгие меры.

Сотрудники МВД выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.