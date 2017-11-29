Бывший судья обвиняется в незаконной передаче государственной земли частнику

Бывший судья Ошского городского суда произвел неправомерное отчуждение государственной земли. Об этом сообщила Генеральная прокуратура КР.

По ее данным, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Ошского городского суда Т.Дж. и других лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 328 (вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления) и 166 (мошенничество) УК КР.

Установлено, что 20 января 2006 года постановлением Джапалакского айыл окмоту гражданке Р.Н. предоставлен земельный участок площадью 0,16 гектара вдоль реки Ак-Буура в городе Оше во временное пользование сроком на 10 лет. После чего Р.Н., зная об отсутствии у нее прав собственника на названный земельный участок, обратилась с исковым заявлением в Ошский городской суд о признании за ней права частной собственности.

26 сентября Дж.Т. вынес заведомо неправосудное решение об удовлетворении искового заявления: суд признал за ней право частной собственности на земельный участок, находящийся на территории водоохранной зоны.

На основании кассационного представления прокуратуры Оша 23 марта 2017 года это решение отменено постановлением Ошского областного суда.

В настоящее время ведется следствие.