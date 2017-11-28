Департамент регистрации транспорта выдал госномер по поддельным документам

Сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава выдали госномер по поддельным документам. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, сотрудники финансовой полиции по ранее выявленной коррупционной схеме ввоза дорогостоящих автомобилей без уплаты соответствующих таможенных платежей в бюджет государства, в которую вовлечены сотрудники Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава, выявили факт контрабандного ввоза автомашины Mercedes-Benz ML AMG 2015 года выпуска.

Проверкой установлено, что в сентябре 2016 года сотрудники ДРТСиВС зарегистрировали на гражданина С.Б. автомашину, выдали на нее государственные номерные знаки и свидетельство о регистрации. Авто зарегистрировано на основании документов, выданных ГУ МВД России по Краснодарскому краю, и договора купли-продажи. Однако при проверке эти документы оказались поддельными.

Сумма таможенного оформления такого автомобиля составляет 1 миллион 520 тысяч 686,2 сома.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих и иных организаций), 204 (контрабанда) и 350 (подделка документов) УК КР. Ведется следствие.