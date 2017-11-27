Почти две тысячи водителей оштрафовали за неделю за превышение скорости

Во время недельного рейда «За рулем» в Кыргызстане оштрафованы за превышение скорости 1 тысяча 862 водителя. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, всего выявлено 17 тысяч 758 нарушений правил дорожного движения. В том числе: 529 фактов проезда на запрещающий сигнал светофора, 285 фактов управления транспортным средством с техническими неисправностями, 2 тысячи 387 случаев несоблюдения требований дорожных знаков, на штрафстоянки помещено 642 автомобиля.

Кроме того, зарегистрировано 243 случая управления автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и 361 — без водительского удостоверения.

Выписано штрафов более чем на 10 миллионов сомов.