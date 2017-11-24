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Происшествия

В частном доме в Джалал-Абаде нашли останки молодой женщины

Фото пресс-службы УВД Джалал-Абада. Место, где обнаружили труп девушки

В частном доме в Джалал-Абаде нашли останки молодой женщины. Милиционеры УВД Джалал-Абада обнаружили тело, когда проводили рейд, сообщили в управлении.

По оценкам экспертов, девушку задушили в начале октября. Задержан 18-летний парень. По его словам, девушка шантажировала его заявлением в милицию об изнасиловании.

Как сообщил подозреваемый, к нему пришла знакомая и потребовала 8 тысяч сомов. В противном случае она якобы грозилась обратиться в милицию и сообщить об изнасиловании.

Он признался, что задушил ее, а затем закопал во дворе. Возбуждено уголовное дело по статье 97 «Убийство» УК КР. Ведется следствие. Подозреваемый водвроен в ИВС Джалал-Абадского УВД. 
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