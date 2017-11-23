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Происшествия

В Подмосковье автохам напал с лопатой на скорую помощь

В подмосковном городе Балашихе агрессивный водитель набросился с лопатой на бригаду скорой помощи. Очевидцы сняли конфликт на видео и выложили в Интернет, сообщил rg.ru.

Как пояснили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Подмосковья, драка произошла в микрорайоне «Железнодорожный».

Водитель Hyundai Solaris без видимых причин схватил лопату и начал бить водителя неотложки. Несколько раз автохам ударил и по машине медиков. После сотрудник «скорой» тоже полез в драку, но мужчин разняли очевидцы.

В ходе проверки следственный отдел Балашихи решит, есть ли основания для возбуждения уголовного дела.
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