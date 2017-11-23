Подполковник, избивший прапорщика в Кара-Куле, осужден к шести годам тюрьмы

Приговором Джалал-Абадского областного суда бывший начальник штаба одной из частей Национальной гвардии в Кара-Куле подполковник М.А. осужден к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, начальник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 (превышение должностных полномочий) УК КР. Также приговором суда он лишен права служить в рядах Вооруженных сил КР сроком на 3 года, взят под стражу в зале суда.

Следствием установлено, что 15 октября 2015 года подполковник М.А. в состоянии алкогольного опьянения около здания штаба воинской части беспричинно избил военнослужащего этой же части прапорщика А.Б.

По факту военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона возбуждено уголовное дело. По результатам расследования уголовное дело было направлено в Кара-Кульский городской суд для рассмотрения.

Следует отметить, что приговором Кара-Кульского городского суда от 21 сентября 2017 года действия подполковника М.А. были переквалифицированы на статью 112 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК КР, и на основании статьи 67 УК КР он был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В связи с чем Военной прокуратурой внесено апелляционное представление в Джалал-Абадский областной суд.