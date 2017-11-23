11:44
+7
USD 69.70
EUR 82.04
RUB 1.18
Происшествия

Подполковник, избивший прапорщика в Кара-Куле, осужден к шести годам тюрьмы

Приговором Джалал-Абадского областного суда бывший начальник штаба одной из частей Национальной гвардии в Кара-Куле подполковник М.А. осужден к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, начальник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 305 (превышение должностных полномочий) УК КР. Также приговором суда он лишен права служить в рядах Вооруженных сил КР сроком на 3 года, взят под стражу в зале суда.

Следствием установлено, что 15 октября 2015 года подполковник М.А. в состоянии алкогольного опьянения около здания штаба воинской части беспричинно избил военнослужащего этой же части прапорщика А.Б.

По факту военной прокуратурой Джалал-Абадского гарнизона возбуждено уголовное дело. По результатам расследования уголовное дело было направлено в Кара-Кульский городской суд для рассмотрения.

Следует отметить, что приговором Кара-Кульского городского суда от 21 сентября 2017 года действия подполковника М.А. были переквалифицированы на статью 112 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) УК КР, и на основании статьи 67 УК КР он был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

В связи с чем Военной прокуратурой внесено апелляционное представление в Джалал-Абадский областной суд.
Ссылка:
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве кыргызстанца ударили ножом в сердце
В Иссык-Кульской области сотрудники военкомата незаконно выдали военный билет
В Москве банда кыргызстанцев грабила китайцев
Командир войсковой части Иссык-Кульской области получил 6 лет тюрьмы за растрату
Избившим гражданку Кыргызстана турецким полицейским грозит до 4,5 года тюрьмы
В Москве кыргызстанец получил огнестрельное ранение
По факту гибели в Нарыне сотрудника милиции возбуждено уголовное дело
Двое кыргызстанцев проведут восемь месяцев в российской тюрьме за кражу
Кыргызстанку избили сотрудники полиции в Турции
МВД: Похищения таксистом человека и вымогательства не было
Популярные новости
Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Москва Из-за авиадебошира задержали рейс Бишкек — Москва
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Открытие многоквартирного дома в&nbsp;&laquo;Джале&raquo; жители приняли за&nbsp;ЧП Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП
Бизнес
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV
MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами MegaCom вновь радует своих абонентов приятными бонусами
Только 24&nbsp;ноября скидка на&nbsp;O!Phone 4G&nbsp;&mdash; 60&nbsp;процентов Только 24 ноября скидка на O!Phone 4G — 60 процентов
Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в&nbsp;Центральной Азии Beeline второй год подряд признан лучшим работодателем в Центральной Азии