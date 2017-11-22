ООН опубликовала видео побега солдата КНДР через границу в Южную Корею

Командование ООН в Сеуле опубликовало видеозапись побега северокорейского военнослужащего через охраняемую границу с Южной Кореей. Побег произошел 13 ноября, служащий получил шесть огнестрельных ранений, но выжил и сейчас находится в больнице Сеула, сообщил Reuters.

Как следует из ролика продолжительностью около семи минут, перебежчик сначала ехал на джипе, а потом машина съехала на обочину у границы с Южной Кореей. К этому моменту за ней бросились в погоню пограничники КНДР.

Солдат вышел из машины и побежал в сторону границы. Он сумел убежать от нескольких вооруженных пограничников, которые находились рядом с автомобилем. В него начали стрелять, момент стрельбы попал на видео.

В ролике демонстрируется запись с камер ночного видения, где видно, как южнокорейские пограничники спасают раненого солдата из пограничной зоны.

Ранее сообщалось, что в солдата стреляли не менее сорока раз. Данных о том, почему он решился бежать и как планировал побег, пока нет.