Пять страшных аварий за год с маршрутками в Бишкеке

Почти за год число аварий в Бишкеке выросло на 81 процент. При этом, по словам начальника Управления городского транспорта Абдрахима Абрасилова, в столице с начала 2017-го произошло лишь 8 ДТП с участием маршруток, и из них всего два по вине водителей бусов.
ИА «24.kg» приводит пять дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси за 2017 год.
17 ноября. На пересечении улиц Гагарина и Юдахина произошла автоавария.
Перед пешеходным переходом легковой автомобиль резко остановился, чтобы пропустить мужчину. Следующая за ним маршрутка №106 не успела затормозить и, чтобы уйти от столкновения, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с другим автомобилем.
Бригады врачей забрали с места аварии 12 человек.
В результате маршрутка перевернулась. Двух пострадавших на карете скорой помощи доставили в больницу.
30 сентября. Водитель маршрутки, направляясь по улице Карасаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Элебаева столкнулся с «Хондой Фит» и «Тойотой Ист».
В результате восемь пассажиров и три водителя с различными травмами обратились в больницы. Среди пострадавших были два семиклассника и трехлетняя девочка.
8 августа. Утром на пересечении улиц Шералиева и Масалиева (Южная магистраль) произошла авария с автомашинами «Мерседес Спринтер» и «Фольксваген Транспортер».
В результате ДТП погибла пассажирка маршрутного такси, бишкекчанка К.А., 1998 года рождения.
24 марта. На пересечении улиц Шопокова и Жумабека в результате столкновения с Toyota Land Cruiser перевернулся пассажирский микроавтобус, обслуживающий маршрут №285.
Водитель внедорожника ехал по улице Жумабека в сторону Ибраимова, а бус двигался по Шопокова (от Жибек Жолу в сторону проспекта Чуй).
От удара маршрутка два раза перевернулась, ее выкинуло на обочину. Несколько пассажиров выломали задние двери и вытащили пострадавших.