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Происшествия

Пять страшных аварий за год с маршрутками в Бишкеке

Почти за год число аварий в Бишкеке выросло на 81 процент. При этом, по словам начальника Управления городского транспорта Абдрахима Абрасилова, в столице с начала 2017-го произошло лишь 8 ДТП с участием маршруток, и из них всего два по вине водителей бусов.

ИА «24.kg» приводит пять дорожно-транспортных происшествий с участием маршрутных такси за 2017 год.

17 ноября. На пересечении улиц Гагарина и Юдахина произошла автоавария.

Перед пешеходным переходом легковой автомобиль резко остановился, чтобы пропустить мужчину. Следующая за ним маршрутка №106 не успела затормозить и, чтобы уйти от столкновения, выехала на полосу встречного движения. Там она столкнулась с другим автомобилем.

Бригады врачей забрали с места аварии 12 человек.

2 ноября. В жилмассиве «Ак-Босого» перевернулась маршрутка №107. Пассажирский Mercedes Sprinter, ехавший по улице Профессора Зимы в северном направлении, поворачивал налево, и в этот момент легковая машина «Мерседес-Бенц» въехала ему в бок.

В результате маршрутка перевернулась. Двух пострадавших на карете скорой помощи доставили в больницу.

30 сентября. Водитель маршрутки, направляясь по улице Карасаева в восточном направлении, на пересечении с улицей Элебаева столкнулся с «Хондой Фит» и «Тойотой Ист».

В результате восемь пассажиров и три водителя с различными травмами обратились в больницы. Среди пострадавших были два семиклассника и трехлетняя девочка.

8 августа. Утром на пересечении улиц Шералиева и Масалиева (Южная магистраль) произошла авария с автомашинами «Мерседес Спринтер» и «Фольксваген Транспортер».

В результате ДТП погибла пассажирка маршрутного такси, бишкекчанка К.А., 1998 года рождения.

По словам очевидцев, водитель «Фольксвагена» Ш.И. выехал на перекресток на запрещающий знак светофора, и маршрутка опрокинулась.

Фото УПМ ГУВД Бишкека

24 марта. На пересечении улиц Шопокова и Жумабека в результате столкновения с Toyota Land Cruiser перевернулся пассажирский микроавтобус, обслуживающий маршрут №285.

Водитель внедорожника ехал по улице Жумабека в сторону Ибраимова, а бус двигался по Шопокова (от Жибек Жолу в сторону проспекта Чуй).

От удара маршрутка два раза перевернулась, ее выкинуло на обочину. Несколько пассажиров выломали задние двери и вытащили пострадавших.

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