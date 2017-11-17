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Происшествия

В Иссык-Кульской области задержан гражданин Казахстана, находящийся в розыске

В Иссык-Кульской области задержан гражданин Республики Казахстан, находящийся в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, сотрудникам МВД КР поступила оперативная информация, что в кошаре в селе Чок-Тал Иссык-Кульского района скрывается гражданин Казахстана, объявленный в международный розыск.

В ходе проверки задержан 36-летний гражданин Жорабек С., который находился в Казахстане в розыске за убийство. При личном досмотре у него обнаружено семь патронов от пистолета Макарова.

Также задержаны еще двое находящихся с ним граждан Казахстана — 29-летний Давлет У. и 25-летний Нуртаз Е., у которых изъяли 12 патронов от АКМ и 45 граммов марихуаны. У хозяина кошары — 38-летнего жителя села Чок-Тал Алмазбека Т. — сотрудники милиции изъяли отстрелянные патроны 12-го и 16-го калибров.

Трое граждан Казахстана водворены в ИВС.
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