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Происшествия

На Иссык-Куле мужчина сбил насмерть пешехода и скрылся

На Иссык-Куле мужчина сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По их данным, 12 ноября поступило телефонное сообщение в дежурную часть Тонского районного отдела внутренних дел о том, что на автодороге Балыкчи — Боконбаево — Каракол на повороте в село Тогуз-Булак возле остановки обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 40-45 лет.

«Прибывшая на место следственная группа обнаружила краску от автомашины, разбитые фары, а также рассыпанные деньги (около тысячи сомов). У погибшего была сильно разбита голова и нога с переломами. При проведении следственных мероприятий задержан житель села Кок-Сай, 1973 года рождения, который признал вину в наезде на пешехода. На своей машине «Хонда Одиссей» он совершил наезд и скрылся с места. Сейчас устанавливается личность погибшего. Возбуждено уголовное дело. Машина водворена на штрафстоянку, а задержанный — в ИВС Тонского района», — отметили в УВД.
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