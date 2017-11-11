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Происшествия

В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом

В Бишкеке ночью сгорел двухэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По ее данным, пожар произошел на улице Ильменской, 73 в Первомайском районе столицы около 23.30.

«Сгорела железная кровля жилого дома площадью 180 квадратных метров. На втором этаже огнем уничтожены швейный цех, фурнитура, поролон и 36 швейных машинок», — сообщило ведомство.

Для тушения привлекли четыре пожарных расчета, штаб, оперативную группу Центра управления кризисными ситуациями при МЧС КР на передвижном пункте управления, одну автоцистерну-водовоз МП «Тазалык».

Пожар локализовали в 1.25, в 3.50 он был полностью потушен. Причину возгорания уточняют.
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