В Нарынской области задержан сбивший ребенка водитель

В Нарынской области задержан водитель, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила пресс-служба УВД региона.

По ее данным, наезд произошел 9 ноября примерно в 14.00 в селе Чаек.

В результате ДТП 8-летний И.Х. доставлен в районную больницу, где ему оказана первая помощь. Мальчик с родителями отпущен домой. Мать пострадавшего с заявлением обратилась в районный отдел внутренних дел Джумгальского района.

По горячим следам в тот же день сотрудниками группы патрульной милиции РОВД Джумгальского района задержана автомашина «Субару Импреза». Водитель — 23-летний житель того же села А.М. — признался в наезде.

Нарушитель доставлен в РОВД района. Назначены все необходимые экспертизы, начато расследование.