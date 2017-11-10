На взятке задержан сотрудник УСБНОН по городу Ош

За вымогательство взятки задержан оперативный сотрудник службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Министерства внутренних дел КР по городу Ош и Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в Службу внутренних расследований (СВР) МВД КР обратился гражданин А.О. с заявлением о принятии мер в отношении данного сотрудника, который 28 октября 2017 года на пересечении улиц Ленина и Нурматова в городе Ош после преследования остановил его автомашину марки «Мерседес-Бенц» и без каких-либо оснований водворил ее во двор здания УСБНОН.

«После этого он забрал ключи и свидетельство о регистрации транспортного средства и стал вымогать $300 за возврат автомашины», — говорится в сообщении.

В результате следственно-оперативных мероприятий 9 ноября 2017 года примерно в 18.30 сотрудники оперативно-разыскной части СВР МВД КР во дворе здания УСБНОН в Оше после получения денежных средств в сумме 10 тысяч сомов с поличным задержали вымогателя, им оказался лейтенант милиции Э.А. Задержанный водворен в ИВС УГКНБ КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 313 часть 2 (вымогательство взятки) и 304 часть 2 (злоупотребление должностным положением) УК КР.