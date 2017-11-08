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В бюджетных учреждениях Джалал-Абадской области выявлены финансовые нарушения

В бюджетных учреждениях города Джалал-Абада, Ноокенского и Ляйлякского районов выявлены финансовые нарушения на 5,7 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По результатам аудитов составления и исполнения бюджета Джалал-Абада за 2015-2016 годы выявлены финансовые нарушения на 1 миллион 42,7 тысячи сомов: недостача денежных средств и материальных ценностей, необоснованные выплаты заработной платы, необоснованное списание материальных ценностей и денежных средств, завышение объемов строительно-монтажных работ, нецелевое использование специальных средств и другие.

Вся сумма финансовых нарушений подлежит восстановлению. В ходе аудита возмещено 611,9 тысячи сомов.

Также аудитом установлены резервы и потери бюджета на 17 миллионов сомов. Из них на содержание сверхштатных единиц и установление дополнительных надбавок к заработной плате муниципальных работников органов местного самоуправления за счет сэкономленных средств местного бюджета необоснованно израсходовано 16,6 миллиона сомов, сверхлимитное потребление электроэнергии составило 233,6 тысячи сомов, ГСМ — 117,4 тысячи сомов.

Аудитом бюджетных учреждений и айыльных округов Ноокенского района установлены финансовые нарушения на 2 миллиона 943,4 тысячи сомов. Дополнительно начисленные доходы в бюджет составили 36,5 тысячи, в Социальный фонд — 63,9 тысячи сомов.

В ходе аудита возмещено 2 миллиона 95,1 тысячи сомов.

Кроме того, выявлены резервы и потери бюджета на 1 миллион 101,6 тысячи сомов, включая сверхнормативные расходы материальных ценностей, необоснованные выплаты заработной платы и премий.

В бюджетных учреждениях и айыльных округах Ляйлякского района выявлены финансовые нарушения на 1 миллион 747,4 тысячи сомов. В ходе аудита восстановлено 1 миллион 85 тысяч сомов.

Установленные аудитом резервы и потери бюджета составили 400,4 тысячи сомов, в том числе сверхнормативные расходы ГСМ (133,3 тысячи сомов), необоснованные выплаты заработной платы и премий (267,1 тысячи).
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