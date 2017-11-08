Машина упала в БЧК. Погибли водитель с 6-летним сыном

В Большой Чуйский канал упала легковая машина, в которой погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Министерства черезвычайных ситуаций.

По ее данным, накануне в 21.00 поступил сигнал об упавшем в БЧК между селами ГЭС-5 и Джер-Казар автомобиле. Спасатели извлекли из машины тела 42-летнего водителя и его 6-летнего сына, которые погибли на месте.

«До прибытия спасателей еще три человека — 40-летняя жена водителя, их 18-летний сын и 15-летняя дочь самостоятельно выбрались из канала. Они не пострадали», — говорится в сообщении.