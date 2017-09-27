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Происшествия

В Кыргызстан прибыли спасатели из Израиля на поиски своей соотечественницы

В Кыргызстан прибыли четыре спасатели из Израиля для содействия в поисках пропавшей соотечественницы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МЧС Кыргызстана.

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В МЧС сообщения о пропаже в кыргызских горах израильской туристки не поступало

В пресс-службе УВД Джалал-Абадской области сообщили, что 23 сентября в 13.30 через Фонд «Спасение в горах» поступил сигнал о пропаже туристки Х.Л., 1995 года рождения, гражданки Израиля.

О пропаже сообщил ее товарищ Г.Н., который на перевале Котормо (местность между заповедником Сары-Челек и лесничеством «Аркыт» Аксыйского района Джалал-Абадской области) упал со скалы и поранил ногу, после чего посредством сигнала SOS на GPS-оборудовании попросил о помощи. В тот же день, в 18.00, его нашел житель села Аркыт и привез к себе домой. Раненый турист сообщил сельчанам о пропаже Х.Н., а 25 сентября его положили в Аксыйскую районную больницу.

На сегодня в поисках пропавшей девушки задейстованы сотрудники МЧС, милиции, местные жители — всего 53 человека, сообщили в МЧС.

Информацию о якобы привлекаемом из-за рубежа вертолете для поиска в чрезвычайном ведомстве не подтвердили.
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