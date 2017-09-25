В МЧС сообщения о пропаже в кыргызских горах израильской туристки не поступало

В Министерство чрезвычайных ситуаций КР сообщение о пропаже в горах израильской туристки не поступало. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что на территории Кыргызстана в воскресенье, 24 сентября, пропала 22-летняя туристка, прибывшая из Израиля.

Уточнялось, что девушка путешествовала с тремя спутниками – одним израильтянином и двумя французами. Связь с израильтянкой была утрачена, когда она и двое спутников пытались оказать помощь третьему участнику группы, сорвавшемуся со скалы.

Как указывал израильский портал Ynet, спасатели совместно со служащими компании «Клаль Битуах» ведут розыск пропавшей.