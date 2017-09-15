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Происшествия

При переходе госграницы задержан кыргызстанец с поддельным паспортом

При переходе госграницы задержан кыргызстанец с поддельным паспортом.

 «14 сентября 2017 года пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» задержали гражданина КР за попытку пересечь кыргызско-казахскую границу по поддельному паспорту», - сообщает  пресс-служба Государственной пограничной службы.  

Уточняется, что гражданин Кыргызстана Ф.Б., 1972 года рождения, предъявил паспорт с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.  

После оформления соответствующих документов нарушитель передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области. 
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