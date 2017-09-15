При переходе госграницы задержан кыргызстанец с поддельным паспортом.

«14 сентября 2017 года пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Тилек-автодорожный» задержали гражданина КР за попытку пересечь кыргызско-казахскую границу по поддельному паспорту», - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Уточняется, что гражданин Кыргызстана Ф.Б., 1972 года рождения, предъявил паспорт с признаками полной подделки. Задержанный пытался выехать из Кыргызстана в Казахстан.

После оформления соответствующих документов нарушитель передан сотрудникам ГКНБ по Чуйской области.