Руководство цементного завода нарушило антимонопольное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба антимонопольного органа.

По ее данным, в ходе мониторинга цен на социально значимые товары установлена значительная разница в стоимости цемента ЗАО «Южно-кыргызский цемент» на юге и севере страны — в южном регионе на 30-40 сомов дороже.

Ситуация на рынке цемента вызвала обеспокоенность антимонопольного органа.

Госагентство решило тщательно изучить ситуацию и в начале августа направило запрос в ЗАО для получения необходимой информации, однако та не была выдана.

Согласно статье 15 Закона КР «О конкуренции», хозяйствующие субъекты независимо от формы собственности по запросу антимонопольного органа представляют необходимые документы и информацию, в том числе в разрезе хозяйствующих субъектов, сообщили в пресс-службе.

Предприятию выдано предписание устранить нарушения законодательства и предоставить данные.