12:13
+23
USD 68.55
EUR 82.40
RUB 1.20
Происшествия

В городе Кадамджае выявлены финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов

Финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов выявлены в бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях города Кадамджая. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, территориальное подразделение СП КР по Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям провело перепроверку результатов аудита составления и исполнения бюджета за 2014 и 2015 годы и аудита составления и исполнения бюджета Кадамджая за 2016 год.

Аудитом охвачены мэрия и муниципальные предприятия.  Установлены финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов. Из них необоснованное списание материальных ценностей — 56,7 тысячи сомов, переплата командировочных расходов — 19,1 тысячи сомов, завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ — 569,4 тысячи сомов.

Вся сумма финансовых нарушений подлежит возмещению, 308,8 тысяч сомов уже восстановлены.

Резервы и потери бюджета составили 3,1 миллиона сомов. 
Ссылка:
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
В Таласской области чиновники присвоили более миллиона сомов
Госэкотехинспекция разрешила строительство при нарушениях пожарной безопасности
Начальник склада ГПС Кыргызстана присвоил 1,4 миллиона сомов, треть смог вернуть
Экс-глава ГП «Кыргызкурал» присвоил 964 тысячи сомов
Директор предприятия дорожного хозяйства Каракола раздавал асфальтобетон
В отделе культуры Сузакского района выявили нарушения на 2,5 миллиона сомов
На ПВК «Чалдовар» без регистрации пропустили более тысячи машин
В Бишкеке сотрудники Центра семейной медицины присваивали бюджетные деньги
Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины
В Джалал-Абадском государственном университете выявлены финансовые нарушения
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке при попытке пройти в&nbsp;здание суда задержана снайпер из&nbsp;Донбасса В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса
В&nbsp;Ошской области на&nbsp;пастбище обнаружен труп. Осторожно: фото! В Ошской области на пастбище обнаружен труп. Осторожно: фото!
Для кого? $810 тысяч пытались нелегально ввезти в&nbsp;Кыргызстан из&nbsp;Узбекистана Для кого? $810 тысяч пытались нелегально ввезти в Кыргызстан из Узбекистана
В&nbsp;ГСИН рассказали, как осужденный за&nbsp;убийство член ОПГ оказался на&nbsp;свободе В ГСИН рассказали, как осужденный за убийство член ОПГ оказался на свободе
Бизнес
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области
Внимание! АКЦИИ и&nbsp;СКИДКИ в&nbsp;магазинах O!Store Внимание! АКЦИИ и СКИДКИ в магазинах O!Store
Сотрудники мобильного оператора&nbsp;О! стали донорами Сотрудники мобильного оператора О! стали донорами