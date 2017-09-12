В городе Кадамджае выявлены финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов

Финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов выявлены в бюджетных учреждениях и муниципальных предприятиях города Кадамджая. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты КР.

По ее данным, территориальное подразделение СП КР по Ошу, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областям провело перепроверку результатов аудита составления и исполнения бюджета за 2014 и 2015 годы и аудита составления и исполнения бюджета Кадамджая за 2016 год.

Аудитом охвачены мэрия и муниципальные предприятия. Установлены финансовые нарушения на 703,2 тысячи сомов. Из них необоснованное списание материальных ценностей — 56,7 тысячи сомов, переплата командировочных расходов — 19,1 тысячи сомов, завышение объемов и стоимости строительно-монтажных работ — 569,4 тысячи сомов.

Вся сумма финансовых нарушений подлежит возмещению, 308,8 тысяч сомов уже восстановлены.

Резервы и потери бюджета составили 3,1 миллиона сомов.