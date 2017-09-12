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Происшествия

Рейд по проверке санитарного состояния в кафе: журналистам сломали видеокамеры

Инцидентом завершилась попытка журналистов «7 канала» снять видеосюжет о санитарном состоянии в одном из кафе города Кочкор-Аты (Джалал-Абадская область). Работникам СМИ владельцы общепита сломали видеокамеры и, как утверждают сами корреспонденты, на них напали.

В областном УВД отмечают, что журналисты «7 канала» обратились с заявлением в милицию. Заявление в органы также направили владельцы кафе.

По данным телекомпании, две камеры были сломаны, а двое операторов получили травмы.

Расследование ведет Ноокенский районный отдел милиции.

Владельцы кафе настаивают, что журналисты незаконно вошли в здание и производили видеосъемку.

Руководство «7 канала» заявляет, что кафе принадлежит родственникам полномочного представителя правительства в регионе. Сам полпред Кыянбек Сатыбалдиев пока не комментирует инцидент.
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