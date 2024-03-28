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Происшествия

В Бишкеке напали на контролера общественного транспорта

В столице напали на контролера общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, утром в автобусе № 169 один из пассажиров начал вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес контролера. Пассажир отказался предоставить информацию об оплате за проезд.

«Ситуация вышла за пределы разговора и переросла в физическое нападение на сотрудника общественного транспорта. Пассажир несколько раз ударил контролера в лицо и скрылся с места происшествия. В настоящее время медики оценивают тяжесть полученных травм», — сообщили в мэрии.

По информации представителя компании «Тулпар», правоохранительные органы приступили к активным действиям по поиску и задержанию нарушителя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290113/
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