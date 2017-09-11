В Беловодском 19-летний хулиган выстрелил в 47-летнего мужчину

В селе Беловодском стреляли. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 30 августа в ОВД Московского района обратился с заявлением 47-летний житель Чуйской области. Примерно в 16.00 возле гаражей в селе Беловодском неизвестные из хулиганских побуждений произвели выстрел из оружия в сторону заявителя и скрылись. На место происшествия выезжали сотрудники милиции.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 28-97 (покушение на убийство) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОВД Московского района задержали по подозрению в совершении преступления 19-летнего И.А., бишкекчанина. В отношении него суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию соучастника преступления. Расследование продолжается.