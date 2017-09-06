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Происшествия

В России девушка выжила после падения с 15-го этажа

В Иркутске девушка выпала из окна 15-го этажа и выжила, упав на крышу припаркованного возле многоэтажки автомобиля Lexus. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, инцидент произошел 5 сентября.  Пострадавшая — местная жительница 1996 года рождения. Ее госпитализировали с многочисленными травмами, врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое. 

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

В группе «ДТП 38RUS Иркутск» в «ВКонтакте» опубликована фотография машины, на которую упала девушка. У автомобиля пробита крыша, разбито лобовое стекло.
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