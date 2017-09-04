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Происшествия

В Бишкеке обнаружили части тела обгоревшего трупа

1 сентября примерно в 22.40 на номер «102» поступило сообщение о том, что по улице Токомбаева в Бишкеке в карьере обнаружены части тела обгоревшего трупа человека. Об этом сообщает ГУВД.

По его данным, на место выезжала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района, ГУВД Бишкека и МВД КР. Части трупа направлены в морг для назначения судебно-медицинской экспертизы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Задержан подозреваемый — уроженец Чуйской области, 57-летний А.Э. Он водворен в ИВС столичного ГУВД.

«Задержанный дал показания о том, что 17 августа 2017 года в карьере по Южной магистрали он распивал спиртное со знакомым Т. и в ссоре ударил его два-три раза деревянной палкой. Т. упал на землю, и А.Э. ушел с места происшествия. Также он указал, что когда он уходил, рядом что-то горело. На следующий день, возвратившись на то самое место, А.Э. увидел, что тело Т. обгорело, он закопал его и ушел. Назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
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