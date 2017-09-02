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Происшествия

Шестеро кыргызстанцев попали в аварию в России. Водитель уснул за рулем

Шестеро кыргызстанцев попали в аварию в Оренбургской области России. Водитель уснул за рулем. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ДТП произошло 31 августа на трассе Самара — Оренбург в Переволоцком районе Оренбургской области. По предварительным данным, микроавтобус «Форд Транзит», в котором ехали девять пассажиров, направлялся в Москву. Водитель уснул за рулем, выехал на встречную полосу, и затем автобус опрокинулся в кювет.

В региональном управлении МЧС агентству «Интерфакс» уточнили, что в микроавтобусе ехали граждане Кыргызстана. Шестеро из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести в областную клиническую больницу. Еще трое не пострадали и размещены в гостинице Переволоцка.

Представитель МЧС добавил, что в настоящее время в связи с произошедшим ДТП установлена связь с почетным консулом Кыргызстана.
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