В столичном роддоме №4 умерла роженица. Остались близнецы. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-центре Минздрава.

По их словам, 26-летнюю роженицу доставили в Городской перинатальный центр 27 августа. Она родила близнецов, а в ночь на 29 августа умерла.

«По каждому случаю материнской или младенческой смерти создается комиссия и выясняет причины. В настоящее время проводится расследование, результаты будут известны через две недели», — отметили в Минздраве.

Главврач ГПЦ отказалась комментировать случай, сославшись на занятость.

Отметим, что ранее в Минздраве создали комиссию по проверке деятельности данного роддома. В 2016-м в ГПЦ не было случаев материнской смертности.