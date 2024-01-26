Президент на открытии нового перинатального центра при Национальном центре охраны материнства и детства сообщил, что в Кыргызстане планируется построить поликлиники и увеличить количество педиатров.

Садыр Жапаров также рассказал о результатах борьбы с коррупцией.

По его словам, за три последних года все коррупционные схемы в налоговой системе, таможне, а также в других ведомствах искоренены. В результате борьбы с коррупцией Таможенная служба в три раза увеличила платежи: если раньше собирали 30 миллиардов сомов, то сейчас показатели достигли 111 миллиардов сомов.

Отметим, сегодня в Бишкеке с участием президента открыли новый перинатальный центр. Садыр Жапаров подчеркнул, что открытие перинатального центра является значительным шагом в достижении стратегических целей по защите материнства и заботе о здоровье новорожденных.