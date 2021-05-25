Минздраву поручено ускорить строительство перинатального центра в Бишкеке

Заместитель председателя кабинета министров Жылдыз Бакашова провела совещание по вопросам реализации проектов Германского банка развития KfW в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В совещании приняли участие представители Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства иностранных дел, Счетной палаты, Министерства экономики и финансов. Рассмотрены ход строительства Национального перинатального центра и противотуберкулезной больницы в Бишкеке, строительство перинатальных центров в Оше и Таласе.

По итогам обсуждений Министерству здравоохранения и социального развития поручено в рамках своей компетенции в недельный срок рассмотреть возможность ускорения хода строительства Национального перинатального центра в Бишкеке и начала строительства других объектов в рамках сотрудничества с Германским банком развития KfW.