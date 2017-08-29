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Происшествия

В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков

В Иссык-Кульской области изъяли крупную партию наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.  

По информации ведомства, оперативники СБНОН МВД КР совместно с сотрудниками ОВД Тюпского района осмотрели жилое помещение, принадлежащее ранее судимому за незаконное хранение наркотических веществ 47-летнему жителю села Мин-Булак А.Алмырзе. 

«В ходе осмотра обнаружено и изъято 53 литра жидкости со специфическим запахом наркотического вещества (общим весом 58,1 килограмма), 41,5 килограмма марихуаны, а также 1,6 килограмма гашиша, разделанного в 47 брикетов», - говорится в сообщении.  

Кроме этого, в сарае обнаружены две стиральные машины, переоборудованные для изготовления наркотиков.  

По словам задержанного, летом в селе Бостери он познакомился с местным жителем - 34-летним А.Бактияром, и они решили изготавливать наркотики. 

Для этой цели он предоставил заброшенный дом в селе Мин-Булак Тюпского района. В период с 16 по 20 августа они собирали дикорастущую коноплю, промывали горячей водой в центрифуге стиральных машин и изготавливали наркотические вещества.

Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области
Возбуждено уголовное дело по статье 246 часть 4 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта в особо крупных размерах) УК КР. 

Решением Каракольского городского суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца. Ведется следствие. 
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