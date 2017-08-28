Задержан «гастролер» из Казахстана, причастный к квартирным кражам в Бишкеке

Сотрудники ГУГССО МВД задержали «гастролера» из Казахстана, причастного к множественным квартирным кражам в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что 26 августа в 10.57 на пульт централизованного наблюдения отдела охраны Октябрьского района ГУГССО МВД КР поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта - квартиры в одном из южных микрорайонов Бишкека.

«Оперативники выехали на охраняемый объект. По прибытии на место при проверке объекта снаружи они заметили неизвестного, быстро спускавшегося с верхних этажей, который попытался скрыться. Милиционеры задержали мужчину азиатской внешности в возрасте 30-35 лет. При проверке верхних этажей установлен факт взлома и проникновения в квартиру многоэтажного дома», - пояснили в пресс-службе.

Личность задержанного установлена. Это гражданин Казахстана, 1985 года рождения. Он помещен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 28-164 (покушение на кражу) УК КР. Следствие установило квартиру, где временно проживал «гастролер».

При обыске обнаружены вещественные доказательства, а также ключи, перчатки. По предварительным данным, задержанный причастен к совершению более десяти квартирных краж на территории микрорайонов Бишкека.