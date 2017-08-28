По подозрению в разбое задержали уроженцев Иссык-Кульской области

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Аламудунского ОВД задержали уроженцев Иссык-Кульской области — 24-летнего Ж.Б., 23-летнего Ж.Д и 40-летнего А.К. — по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 20 января с заявлением о принятии мер в отношении троих мужчин обратился 45-летний Д.К., житель села Нижняя Ала-Арча.

По словам заявителя, в 3.00 неизвестные азиатской внешности в медицинских масках и с неустановленным оружием проникли к нему в дом.

«Угрожая физической расправой, они связали заявителя и его супругу, отобрали золотые изделия и 45 тысяч 500 сомов, после чего скрылись. Причиненный материальный ущерб составил 107 тысяч 200 сомов», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Ведется следствие.