09:25
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Происшествия

Очередной пожар в Ботсаду. Фотоохота на поджигателей результатов не дает

Фотоохота, объявленная в отношении поджигателей Ботанического сада, результатов пока не дала. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОФ «Инициатива Арча».

За первую неделю августа в саду произошло семь возгораний. По словам активистов, они возникали практически в одно и то же время — около 16.00.

«Вчера мы тушили еще один пожар — примерно в 19.00. Сначала сами, потом приехали пожарные. Горели сухостой и деревья (семь сосен и два тополя) возле здания», — сообщили в фонде.

Читайте по теме
Пожары в Ботсаду. Объявлена фотоохота на поджигателей

Напомним, Ботсад объявил конкурс. Фотолюбители и профессиональные фотографы, представившие снимки, которые идентифицируют поджигателей, получат приз. Пока снимки никто не присылал, конкурс продолжается.

Ранее сообщалось, что под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, расположенной в верхней части города. Эта часть является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Там планировали построить лабораторию. После протестов экологов на территории сада начались пожары. Сотрудники не исключают вероятность поджога.

Против строительства выступил президент КР.
Ссылка:
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке горит Ботанический сад
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Пролившего на&nbsp;улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
Ориентировки на&nbsp;разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!