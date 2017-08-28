Очередной пожар в Ботсаду. Фотоохота на поджигателей результатов не дает

Фотоохота, объявленная в отношении поджигателей Ботанического сада, результатов пока не дала. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОФ «Инициатива Арча».

За первую неделю августа в саду произошло семь возгораний. По словам активистов, они возникали практически в одно и то же время — около 16.00.

«Вчера мы тушили еще один пожар — примерно в 19.00. Сначала сами, потом приехали пожарные. Горели сухостой и деревья (семь сосен и два тополя) возле здания», — сообщили в фонде.

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Напомним, Ботсад объявил конкурс. Фотолюбители и профессиональные фотографы, представившие снимки, которые идентифицируют поджигателей, получат приз. Пока снимки никто не присылал, конкурс продолжается.

Ранее сообщалось, что под застройку в ближайшее время могут отдать 4 гектара особо охраняемой природной территории сада, расположенной в верхней части города. Эта часть является водоохранной территорией в селе- и сейсмоопасной зоне.

Там планировали построить лабораторию. После протестов экологов на территории сада начались пожары. Сотрудники не исключают вероятность поджога.

Против строительства выступил президент КР.