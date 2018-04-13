С начала года в пожарах погибли 28 человек

За 3 месяца 2018 года по республике произошло 878 пожаров, что почти на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, возгорания унесли жизни 28 человек, в том числе одного ребенка.

Основными причинами пожаров являются нарушение правил эксплуатации электрооборудования (36,3 процента), неосторожное обращение с огнем (26,5 процента), нарушение правил эксплуатации отопительных печей и дымоходов (18,8 процента) и детская шалость с огнем (7,1 процента).