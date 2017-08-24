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Происшествия

В селе Бостери задержали вымогателей

В селе Бостери задержаны занимавшиеся вымогательством денег у предпринимателей в курортной зоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, в начале августа сотрудниками службы криминальной милиции получена оперативная информация, что в селе Бостери Иссык-Кульского района некие лица, представляющиеся криминальными лидерами, вымогают $500 у предпринимателя и обложили его «данью».

В результате совместных оперативно-следственных мероприятий правоохранительных органов в одном из кафе села Бостери оперативники МВД и сотрудники ГКНБ с поличным при получении денег задержали жителя Иссык-Кульского района М.А., 1991 года рождения, имеющего криминальный статус «смотрящего», и У.Б., 1992 года рождения. Оба неоднократно судимые, состоят на оперативном учете МВД как члены организованной преступной группировки.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело. Постановлением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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