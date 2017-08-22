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Происшествия

В Оше пьяный мужчина, пытаясь угнать КамАЗ, повредил газопровод

В Оше сотрудники патрульной милиции по горячим следам задержали угонщика грузового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным,  21 августа примерно в 01.45 неизвестный угнал муниципальную грузовую машину КамАЗ, припаркованную на одной из улиц города. В милицию позвонил охранник.

На место происшествия прибыли сотрудники патрульной милиции и примерно через 500 метров задержали пьяного угонщика. Им оказался житель Кадамджайского района Баткенской области, 1995 года рождения.

По предварительным данным, мужчина отдыхал со знакомыми в расположенном рядом ресторане. После того как выпил спиртное, у него и возникла идея сесть за руль чужого авто.

Как сообщается, на момент угона кузов самосвала был поднят, во время езды угонщик повредил трубу газопровода и коммуникационные линии, соседняя организация осталась без Интернета.

Следственным отделом УВД Оша возбуждено уголовное дело по статье 172 (неправомерное завладение автомобилем или иным автомототранспортным средством) УК КР. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Ведется следствие.
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