Кыргызстанец задержан в Москве за покушение на изнасилование. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в ночь на 20 августа в микрорайонах неизвестный попытался изнасиловать 21-летнюю жительницу округа. В полиции девушка рассказала, что мужчина схватил ее за горло и потащил в кусты, чтобы изнасиловать. Совершить злодеяние ему помешали прохожие, которые прибежали на крики девушки.

Насильнику удалось скрыться, однако позже его задержали стражи порядка, получившие его приметы.

Как сообщается, 23-летний гражданин Кыргызстана признал свою вину. По факту покушения на изнасилование возбуждено уголовное дело.