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Происшествия

В России возлюбленная простила кыргызстанца за избиение. Суд отправил в тюрьму

Жительница Благовещенска просила оправдать своего 28-летнего сожителя из Кыргызстана, избившего ее. Об этом сообщили российские СМИ. 

По их данным, ранее суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы за то, что он в марте 2017 года в нетрезвом состоянии сильно избил возлюбленную.

Простив его, женщина попросила суд обжаловать приговор и заменить реальный срок условным. С учетом того, что здоровью потерпевшей нанесен тяжкий вред, суд решил, что наказание для иностранца  справедливое.

Накануне днем приговор суда вступил в законную силу. Кыргызстанец проведет в исправительной колонии три года.
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