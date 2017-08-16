В России возлюбленная простила кыргызстанца за избиение. Суд отправил в тюрьму

Жительница Благовещенска просила оправдать своего 28-летнего сожителя из Кыргызстана, избившего ее. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, ранее суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы за то, что он в марте 2017 года в нетрезвом состоянии сильно избил возлюбленную.



Простив его, женщина попросила суд обжаловать приговор и заменить реальный срок условным. С учетом того, что здоровью потерпевшей нанесен тяжкий вред, суд решил, что наказание для иностранца справедливое.



Накануне днем приговор суда вступил в законную силу. Кыргызстанец проведет в исправительной колонии три года.