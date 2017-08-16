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Происшествия

В Ленинградской области России погиб кыргызстанец, обстоятельства выясняются

В Ленинградской области России погиб кыргызстанец. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

По его данным, сообщение о человеке, лежащем  без признаков жизни в канаве, поступило из деревни Аннолово. Там местный житель заметил неизвестного у промзоны на Индустриальном проезде.

Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили факт смерти. Сотрудники полиции тут же установили личность погибшего, им оказался 38-летний гражданин Кыргызстана, работающий на одном из петербургских производств металлоконструкций.

Что именно стало причиной смерти, сразу определить не удалось. Внешних признаков насильственной смерти на теле не нашли, поэтому тело направили в морг для проведения всех необходимых процедур.
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