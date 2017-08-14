В Кыргызстане задержан экстремист, вербовавший молодежь

В Кыргызстане задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета нацбезопасности КР.

Фото пресс-центра ГКНБ. Задержанный Х.М.

По его данным, 9 августа органами ГКНБ задержан гражданин КР Х.М., один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, Х.М. проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одной из областей, сообщили в пресс-центре.

В настоящее время задержанный дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ.