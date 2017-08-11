Обжалован приговор таксисту, изнасиловавшему женщину на глазах ее ребенка

Адвокаты обжаловали приговор Тонского районного суда таксисту, изнасиловавшему женщину на глазах ее пятилетнего ребенка. Судья Соодонбеков приговорил насильника к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Напомним, преступление произошло 28 июля 2016 года. Женщина с ребенком отправилась в город Балыкчи на свадьбу к родственникам. Перед тем как вернуться в Бишкек, решила навестить подругу, проживающую в Балыкчи.

Таксист, которого женщина наняла на улице, сославшись на ремонт дорог, поехал в другом направлении. Привез их в горы и, заперев мальчика в машине, изнасиловал прямо на его глазах, угрожая тем, что если она будет сопротивляться, изнасилует и сына.

После он вышвырнул из машины ребенка и уехал, оставив их далеко от города. Женщина вместе с сыном около трех часов добиралась до ближайшего поселка. По дороге встретила пастуха. С его телефона позвонила супругу. Вместе они в первую очередь поехали в милицию. Оттуда в больницу на медицинское освидетельствование.

Преступника задержали по горячим следам. По словам адвокатов, давая первичные показания, он признался в совершении преступления. Однако на суде от первоначальных показаний отказался. Мол, половой акт был, но по обоюдному согласию.

Обвинение Таалаю Наматбекову предъявили по статье 129 (изнасилование) части 2 (соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью о отношению к потерпевшей или к другим лицам) УК КР. Однако суд переквалифицировал часть 2, предусматривающую наказание от 8 до 15 лет лишения свободы, на часть 1, предусматривающую наказание от 5 до 8 лет. И, применив статью 56 УК КР, которая позволяет назначить более мягкое наказание, чем предусмотрено законом, приговорил насильника к трем годам колонии. Хотя по обстоятельствам дела основания для применения данной статьи отсутствовали.

Адвокат потерпевшей обратился в институт омбудсмена, который в свою очередь обратился в учебный центр адвокатов при адвокатуре КР для правовой помощи. Адвокаты Эсения Рамазанова, Дмитрий Но, Расулжан Исакжанов, Айжан Орозакунова и Руслан Дараев обжаловали приговор Тонского райсуда. Иссык-Кульский областной суд удовлетворил их жалобу и отменил ранее вынесенный судебный акт и отправил дело на новое рассмотрение в Иссык-Кульский районный суд.

«Стоит отметить, что несмотря на то что пострадавшая не владеет государственным языком, процесс проводился на кыргызском. Подсудимый и его адвокат ввели суд в заблуждение, что подсудимый не понимает русского и не разговаривает на русском языке. На самом деле это не так. Сын пострадавшей, который проходит по делу свидетелем и был допрошен с участием детского психолога и сотрудника органов опеки и попечительства, рассказал, что в тот день его мама и таксист разговаривали на русском языке», — рассказала адвокат Эсения Рамазанова.

По ее словам, адвокатами было заявлено исковое заявление о возмещении морального и материального вреда. 1 миллион в пользу пострадавшей женщины и 500 тысяч в пользу ее сына, ставшего свидетелем изнасилования матери.

Повторный приговор подсудимому будет вынесен 15 августа. С момента задержания он находится в СИЗО.

Как сказала потерпевшая своим адвокатам, родственники подсудимого предлагали деньги и автомобиль за то, чтобы она отказалась поддерживать обвинение.