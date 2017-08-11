Столичное ГУВД просит помощи в опознании трупа. Осторожно, фото

ГУВД города Бишкека просит помощи в опознании трупа мужчины азиатской национальности, обнаруженного 16 июля 2017 года на пересечении улиц Боконбаева и Логвиненко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Приметы: возраст 40-45 лет, рост 170-
Одет в серую футболку, серый военный камуфляж, на ногах туфли черного цвета, куртка черного цвета.
Особых примет нет. Всем, кто владеет какой-либо информацией о личности неопознанного, просим сообщить в УВД Первомайского района города Бишкека либо позвонить по телефонам: