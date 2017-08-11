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Происшествия

Столичное ГУВД просит помощи в опознании трупа. Осторожно, фото

ГУВД города Бишкека просит помощи в опознании трупа мужчины азиатской национальности, обнаруженного 16 июля 2017 года на пересечении улиц Боконбаева и Логвиненко. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Приметы: возраст 40-45 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы — черные, короткие, глаза средне-карие, брови — узкие, прямые, черные, лицо — овальное, смуглое, нос прямой, уши — оттопыренные, мочки свободные, губы — тонкие, нижняя выступает.

Одет в серую футболку, серый военный камуфляж, на ногах туфли черного цвета, куртка черного цвета.

Особых примет нет. Всем, кто владеет какой-либо информацией о личности неопознанного, просим сообщить в УВД Первомайского района города Бишкека либо позвонить по телефонам: 0(312) 56-82-60; 0(555) 102-497; 0(551) 102-538.

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