19-летнего кыргызстанца обвиняют в растлении подростка

В отношении 19-летнего парня, уехавшего на Иссык-Куль со своей 14-летней подругой, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило ГУВД Чуйской области.

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По данным ведомства, родственники заявили о пропаже девушки в милицию. «Когда она с парнем вернулась в Бишкек, последний, узнав о том, что ее ищут, оставил подругу возле ЦУМа и уехал. Девушка позвонила матери и вернулась домой», — рассказали в ГУВД.

Сейчас парня ищут, устанавливают его личность. Возбуждено уголовное дело. Его подозревают в том, что он склонил несовершеннолетнюю к сексуальным отношениям.