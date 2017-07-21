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В городе Ош задержан гражданин, участвовавший в вооруженных конфликтах в Сирии

В Оше задержан гражданин, участвовавший в вооруженных конфликтах в сирийско-иракской зоне. Об этом сообщила пресс-служба МВД  КР.

По данным 10-го ГУ МВД, 22-летний житель Оша М.А. является членом международной террористической организации, прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники органов внутренних дел обнаружили большое количество незаконно хранящихся материалов экстремистского характера.  Найдены фотографии и аудиозаписи, видеоматериалы, диски, книги, листовки на узбекском и арабском языках, также обнаружены некоторые документы и записи диалогов, подтверждающие причастность к экстремистской и террористической деятельности и его связи с группировками, незаконно хранящиеся взрывные устройства – две гранаты РГД-5 с запалами. 

По данным УВД Оша, он занимался пропагандой идей террористической организации и распространением экстремистских материалов. Планировал террористические акты на территории южного региона.

Задержанный водворен в ИВС. Ведутся следственные мероприятия. 
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