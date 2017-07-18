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Происшествия

Во Владивостоке убит уроженец Кыргызстана

Во Владивостоке убит уроженец Кыргызстана. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, убийство произошло около 19.00 в воскресенье. Одним из покупателей убит охранник магазина, 18-летний парень.
 
«Нетрезвый покупатель взял бутылку воды и попытался пройти мимо людей и кассы. Это заметил охранник и попытался остановить нарушителя, но тот стал ему угрожать. Они вышли на улицу, работник магазина попросил злоумышленника оплатить товар, но тот выхватил нож и нанес удар в сердце своему оппоненту, после чего убежал. После получения смертельного ранения молодой охранник, уроженец Кыргызстана, попытался убежать от нападавшего. Пробежав около 20 метров, он упал на землю и скончался на месте», — пишут СМИ.
 
Возможный убийца попал на запись камер видеонаблюдения. 52-летнего подозреваемого оперативники задержали, когда тот уже паковал чемоданы, чтобы уехать в другой регион и там «залечь на дно».
 
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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